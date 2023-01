"Je ne l'ai jamais vu comme ça" : Confidences inquiétantes de Jesta Hillmann sur son mari Benoît Assadi

Ce n'est pas la joie chez Jesta Hillmann actuellement. Ce mardi 3 janvier 2023, la candidate de Mamans & Célèbres (TFX) a donné de ses nouvelles. Et elles n'étaient malheureusement pas bonnes concernant son mari Benoît Assadi.

Actuellement, une épidémie de grippe sévit dans toute la France. Et elle serait plus violente que d'ordinaire. Le papa de Juliann et Adriann (3 ans et bientôt 2 ans) peut en témoigner puisqu'il est actuellement touché par le virus comme l'a dévoilé sa femme Jesta Hillmann. "C'est la crise", a-t-elle écrit en légende de la vidéo au cours de laquelle elle en dit plus sur l'état de santé de son cher et tendre. "Les amis je vous explique, là c'est la crise. Benoît à la grippe du coup, hier, les enfants ont dormi chez les grands-parents. Ce soir, ils redorment chez les grands-parents. Pour l'instant les enfants et moi, on va super bien. Il n'y a que Benoît qui est malade", a confié la finaliste de Koh-Lanta, l'île au trésor (TF1, en 2016) en story Instagram.

Je fuis Benoît comme la peste

Jesta Hillmann a ensuite expliqué que Benoît Assadi a enchaîné les maladies. Il a eu le Covid, une "mini-gastro et là, la grippe". "C'est l'enfer. Heureusement, les enfants n'ont rien eu à chaque fois. Mais c'est tellement contagieux et tellement violent là. Quand je vois l'état de Benoît... Il l'a depuis le 31 au soir et il est toujours dans un état... C'est chaud. Je ne l'ai jamais vu dans cet état là", a poursuivi la jeune femme. Elle s'est ensuite estimée heureuse que leurs parents résident non loin de leur maison pour s'occuper des enfants en cas de besoin. "Ca fait trois nuits qu'il dort sur le canapé. (...) Je fuis Benoît comme la peste", a-t-elle conclu.

Espérons donc pour Jesta Hillmann qu'elle sera épargnée. Elle fait tout pour en aérant au maximum sa maison par exemple et en évitant son mari Benoît Assadi. Espérons également que ce dernier sera vite remis sur pied pour reprendre le cours normal de sa vie et profiter de sa jolie famille.