Jesta Hillmann sans tabou : elle lâche une confidence osée sur ses enfants et vise "les mères parfaites"

Malgré son besoin de souffler et de se consacrer à ses projets professionnels, Jesta Hillmann demeure bien sûr une maman des plus comblées à la tête d'une famille unie avec son mari Benoît. Ces deux-là se sont unis en juin 2019 alors qu'elle était enceinte de leur aîné Juliann et quelques années après leur rencontre sur le tournage de Koh-Lanta, l'île au trésor en 2016 (saison remportée par Benoît et lors de laquelle Jesta était finaliste). "Quand je l'ai vu, je me suis dit qu'il était beau garçon, il est grand, brun, mignon... Mais c'est vraiment quand on a fini les poteaux que je l'ai trouvé encore plus intéressant", avait confié Jesta lors d'un live avec Denis Brogniart en 2020. Ils font ainsi parti des nombreux couples à avoir eu un coup de foudre dans l'émission de survie.