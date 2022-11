"Il s'est barré, il a laissé la maison comme ça" : Jesta Hillmann, anéantie, craque face à ses abonnés

On ne peut pas dire que Jesta Hilmann a bien fini sa semaine mais alors pas du tout. La femme de Benoît Assadi - ex-gagnant de Koh-Lanta avec qui elle a deux enfants, Juliann et Adriann - est rentrée chez elle le 4 novembre et a fait une terrible découverte. Un homme a complètement ruiné son intérieur.

C'est en story de son compte Instagram, les dégâts à peine constatés, qu'elle a partagé non pas sa colère mais sa haine. "Je suis vénère, j'ai envie de tout péter, enculé de sa mère. J'ai envie de tout défoncer", a-t-elle tout de suite fait savoir. Et d'expliquer pourquoi elle était hors d'elle : "Il y a un carreleur qui est venu aujourd'hui car il doit nous refaire les WC. Je viens de rentrer à la maison, elle est saccagée. Il a fait ses découpes dans la maison, il a tout laissé ouvert du coup il y a toutes les particules de découpe dans la maison. Notre canapé est pourri, toute notre maison est dégueulasse, même sur nos manteaux il y a des particules de gris. Il s'est barré, il n'a pas fini et il a laissé la maison comme ça. Comment on peut travailler comme ça ?"

A ce moment-là, Benoît était parti chercher leurs fils et Jesta Hillmann était en train de constater qu'il ne lui restait que 45 minutes pour tout nettoyer, aspirateur et serpillère compris. Mais au lieu de tout de suite se mettre au travail, elle a continué de faire un état des lieux (catastrophique) de la situation : "Je suis dans un état, vous n'imaginez même pas. Enculé, comment tu peux travailler de cette façon ? Comment ? Tu sais qu'on a deux enfants en bas âge, tu ne peux pas laisser une maison comme ça ! je suis choquée. Toutes les chaussures, meubles d'entrée, vestes, manteaux, canapé... tout est dégueulasse, nos tapis... Il y a de la fumée partout limite."

Constatant avoir pas mal hurlé et avoir aussi beaucoup insulté le malfaiteur, Jesta a fini par s'excuser auprès de ses abonnés pour sa vulgarité. Généreuse, le lendemain, la mère de famille a fait savoir qu'elle lui laissait une deuxième chance car "tout le monde a le droit à une erreur".