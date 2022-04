Jesta Hillmann et Benoît Assadi osent une grande première ! Le résultat en images

Voilà déjà près de six ans que Jesta Hillmann et Benoît Assadi forment un couple uni. Les deux anciens candidats se sont d'abord rencontrés sur le tournage de Koh-Lanta, l'île au trésor en 2016 (saison remportée par Benoît et lors de laquelle Jesta était finaliste). En dépit des conditions peu romantiques de l'émission, chacun avait repéré l'autre. "Quand je l'ai vu, je me suis dit qu'il était beau garçon, il est grand, brun, mignon... Mais c'est vraiment quand on a fini les poteaux que je l'ai trouvé encore plus intéressant", avait raconté Jesta lors d'un live avec Denis Brogniart en 2020.

Et à la fin de l'aventure, les choses se sont concrétisées. Benoît, qui était en couple, avait pris le temps de rompre avec sa compagne avant de se mettre officiellement avec Jesta. Ils ont ensuite rapidement emménagé ensemble à Toulouse et se sont mariés le 1er juin 2019 alors que la jeune femme était enceinte de leur premier enfant. Leur fils Juliann est né le 15 juillet 2019 et leur famille s'est agrandie en février 2021, avec la naissance de son petit frère Adriann.

Ils ont voulu rendre hommage justement à leurs enfants en décidant de se faire tatouer ! "Premier tatouage en commun", a confié Jesta Hillmann sous une photo mettant en avant son avant-bras et celui de son époux, où sont inscrits : "21h40" et "11h36." (Voir notre diaporama).

La jeune femme de 30 ans a ensuite expliqué la signification de ces horaires : "Evidemment, vous l'avez deviné ! Heures de naissance de nos garçons."