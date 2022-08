Laure et Matthieu (Mariés au premier regard) parents fiers : Lya franchit un grand cap

La vie de Laure et Matthieu a changé grâce à Mariés au premier regard 2021 (M6). Les deux candidats se sont unis devant leurs proches et depuis, ils ne se sont pas quittés. La belle blonde a quitté Paris pour s'installer avec son époux en Normandie. Ils ont acheté leur maison et ont accueilli Lya il y a bientôt un an. Sur les réseaux sociaux, le couple partage son quotidien et le 7 août dernier, la petite fille a fait une belle surprise à ses parents.

Régulièrement, Laure et Matthieu partagent des photos ou des vidéos de leur merveille (qui ressemble beaucoup à son papa) sur les réseaux sociaux, pour le plus grand bonheur de leurs abonnés. Et dimanche dernier, le charmant brun a dévoilé une belle information la concernant. Il a dévoilé le programme de la journée à savoir "refaire la pub de la litière, faire une cabane pour la première fois avec mon papa, essayer un brumisateur, aller à la plage", ont pu lire les internautes. Mais la dernière phrase ses sans doute celle qui a attiré le plus l'attention de sa communauté. "Apprendre à marcher" ont pu lire les internautes. Ils ont ensuite pu découvrir des images de Lya en train de faire quelques pas, légèrement aidée par son papa. Un grand moment pour Laure et son mari.

Les anciens candidats de M6 se plaisent à partager les bons moments. Mais quand cela ne va pas, ils le disent également. En avril dernier par exemple, ils révélaient que Lya n'était pas du tout en forme. "19h50 : arrivée aux urgences pédiatriques. 21h : Kiki 40 de fièvre et pleine de vomi. 23h : on attend encore... La question est : pour combien de temps ?", avait écrit Laure. Il avait fallu attendre le lendemain pour avoir des nouvelles de leur bébé : "On est passé à 00H30 hier, la fièvre de Lya est tombée ce matin. Visiblement, elle a la Covid qui peut provoquer des vomissements chez les nourrissons. Bon à savoir : les poussées dentaires ne provoquent pas de fièvre contrairement à ce que l'on croit ! Petite kiki est toujours bien fatiguée mais ça va aller, merci à tous pour vos messages."