Laure et Matthieu (Mariés au premier regard) : Nouvelle grande étape avant l'accouchement

Les deux candidats de Mariés au premier regard 2021 nagent dans le bonheur. Avant d'accueillir leur petite fille, Laure et Matthieu ont franchi une nouvelle grande étape dans leur relation. Un moment partagé avec leurs abonnés sur Instagram, le 22 juillet.

Si le public ne l'avait pas vue à l'écran, il aurait sans doute du mal à y croire tant l'histoire d'amour de Matthieu et Laure sort de l'ordinaire. Tous deux se sont mariés à la mairie de Grans, alors qu'ils ne se connaissaient ni d'Adam ni d'Eve. Pourtant, cela a très vite matché entre les candidats compatibles à 79%. Contrairement à d'autres participants, ils ont connu un début d'idylle sans nuage. Ils ont donc très vite emménagé ensemble et, deux mois après leur mariage, ils ont découvert qu'ils allaient devenir parents.

Laure est en effet enceinte de son premier enfant, une petite fille dont le prénom commencera par la lettre L. Et pour qu'elle s'épanouisse davantage, ils ont acheté une maison familiale à la campagne, avec un superbe jardin. La signature chez le notaire a d'ailleurs eu lieu jeudi comme l'a dévoilé la future maman dans sa story. "Ca y est, on a signé", s'est-elle réjouie une fois le rendez-vous terminé. Ils étaient donc officiellement propriétaires et n'ont pas tardé à mettre les pieds dans leur nouveau nid d'amour. Galant, Matthieu a porté Laure jusque dans l'entrée de la maison. Le couple a ensuite dévoilé la chambre de leur bébé et son berceau ainsi que leur grand jardin.

Place aux cartons et au déménagement désormais. Mais avec la chaleur qui frappe la France en ce moment, dur dur pour Laure de se motiver. D'autant plus qu'elle en est à la fin de sa grossesse (le terme est prévu pour le 18 août), c'est donc d'autant plus difficile. Espérons donc pour elle que Matthieu sera davantage enthousiaste.