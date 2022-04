Laure et Matthieu (Mariés au premier regard) : Grosse frayeur pour leur fille Lya, direction les urgences

Élever un bébé demande de faire face à tous les imprévus. Si Laure et Matthieu de Mariés au premier regard avaient jusqu'alors tout fait à la vitesse grand V, avoir une petite fille leur apprend la patience et pas forcément pour les meilleures choses.

Ce vendredi 15 avril, les amoureux n'étaient pas tranquillement installés devant Mask Singer pour voir Pierre Palmade et Sylvie Tellier se faire démasquer. Leur fille Lya, 8 mois, étant très malade, Laure et Matthieu ont préféré se rendre aux urgences. Ils y ont passé la soirée : "19h50 : arrivée aux urgences pédiatriques. 21h : Kiki 40 de fièvre et pleine de vomi. 23h : on attend encore... La question est : pour combien de temps ?", a écrit Laure en story Instagram (voir diaporama) pour informer ses abonnés.

Les fans de Laure et Matthieu n'ont eu des nouvelles que ce samedi 16 avril dans la matinée. Plus de peur que de mal mais une sacrée frayeur pour la petite famille : "On est passé à 00H30 hier, la fièvre de Lya est tombée ce matin. Visiblement, elle a la Covid qui peut provoquer des vomissements chez les nourrissons. Bon à savoir : les poussées dentaires ne provoquent pas de fièvre contrairement à ce que l'on croit !" Les prochaines journées s'annoncent donc difficiles : "Petite kiki est toujours bien fatiguée mais ça va aller, merci à tous pour vos messages."

Laure et Matthieu ont contracté la Covid-19. Le couple, conscient que le virus pouvait également toucher leur petite fille, a pris toutes les précautions nécessaires pour éviter de lui transmettre. Malgré les masques portés à la maison, la mission a été un échec. Les parents maintiennent le cap tant bien que mal, même s'ils ne sont pas à l'abri d'un gros changement dans les prochains mois pour remonter le moral des troupes !

Il y a quelques jours, Laure indiquait à ses abonnés que la famille pourrait bientôt déménager dans le Sud : "Avec Matthieu, on réfléchit à partir vivre peut-être dans le Sud. On est je pense en manque de soleil. En tout cas, dès qu'il ne fait pas beau, on tourne un peu en rond, on ne sait pas trop quoi faire. Et on a tous les deux envie de changement et de soleil." Moins d'un an après l'achat de leur maison en Normandie, Laure et Matthieu envisagent déjà d'en partir. On ne change pas une équipe qui gagne.