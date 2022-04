Laure et Matthieu (Mariés au premier regard) en plein doute : "Je dois vous annoncer quelque chose"

Laure et Matthieu vont-ils prochainement changer de vie ? Ce vendredi 8 avril 2022, la candidate de Mariés au premier regard 2021 (M6) a fait une grande annonce à ses abonnés, en story Instagram.

Le couple qui était compatible à 79% s'est rencontré grâce à l'émission de dating de M6. Ils se sont mariés devant leurs proches et depuis, ils ne se sont pas quittés. Cinq mois après le mariage, Laure est tombée enceinte de sa fille Lya (née le 24 août dernier). Elle a donc vite emménagé chez Matthieu. Tous deux ont ensuite acheté une maison en Normandie et font de nombreux travaux depuis. Ils ont aussi pour projet d'ouvrir une maison d'hôtes. Mais celle-ci pourrait se situer... dans le sud de la France.

Laure et Matthieu ne semblent en effet plus heureux de vivre en Normandie et envisagent de déménager au soleil. Une nouvelle que la belle blonde a annoncée à sa communauté. "Je dois vous annoncer quelque chose. Avec Matthieu, on réfléchit à partir vivre peut-être dans le Sud. On est je pense en manque de soleil. En tout cas dès qu'il ne fait pas beau, on tourne un peu en rond, on ne sait pas trop quoi faire. Et on a tous les deux envie de changement et de soleil ? Du coup nous partons ce week-end sans Lya, mes parents la gardent à la maison, pour découvrir le Sud", a-t-elle révélé. Elle prie donc pour que l'endroit où ils se rendront soit ensoleillé ce week-end. Elle n'a en tout cas prévu de prendre que des habits légers.

Reste à savoir si Laure et Matthieu passeront le cap. Ce qui est certain, c'est que les tourtereaux s'aiment encore comme au premier jour. Un immense bonheur pour l'ancienne championne de natation qui a souffert par le passé.

Le 3 avril dernier, elle a révélé qu'elle avait été victime de violences conjugales. "Quand votre conjoint s'énerve car le plat que vous faites n'est pas celui qu'il voulait... Ça semble tellement ridicule mais c'est juste un prétexte supplémentaire pour exprimer sa haine", avait-elle tout d'abord écrit alors qu'elle visionnait un téléfilm sur le sujet. Elle a ensuite expliqué qu'elle était restée avec l'homme en question, car elle pensait que c'était "un cas isolé, qu'il avait besoin d'aide et qu'on lui montre que l'amour était possible". Mais elle s'était vite rendu compte de la réalité et a fini par s'éloigner de cette personne toxique. L'une des meilleures décisions de sa vie.