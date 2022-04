Laure (Mariés au premier regard) victime de violences conjugales : tristes confidences sur son passé

Avant de rencontrer l'amour en la personne de Matthieu grâce au programme romantique Mariés au premier regard (2021), Laure a traversé des épisodes compliqués. La jolie blonde a notamment été victime de violences conjugales dans le passé.

C'est en story Instagram qu'elle a fait ces confidences dimanche 3 avril 2022 alors qu'elle se trouvait devant un film sur le sujet. "Je regarde 'Elle m'a sauvée' sur Salto. C'est horrible... La triste vérité sur la violence conjugale. J'en ai des frissons", a-t-elle écrit face à l'histoire bouleversante de Laura Rapp, une jeune femme traumatisée par les coups réguliers et la tentative de meurtre de son ex-conjoint.

"Certaines scènes semblent être la retranscription de ce que j'ai pu vivre... Quand votre conjoint s'énerve car le plat que vous faites n'est pas celui qu'il voulait... Ça semble tellement ridicule mais c'est juste un prétexte supplémentaire pour exprimer sa haine", a continué Laure. La jolie blonde devenue maman d'une petite Lya (6 mois) a, comme la protagoniste de Elle m'a sauvée, eu beaucoup de mal à quitter son compagnon violent. "Ce qui m'a fait rester c'était de croire qu'il était un cas isolé, qu'il avait besoin d'aide et qu'on lui montre que l'amour était possible. C'était bête de croire qu'on peut aider une personne qui estime ne pas avoir besoin d'aide", comprend-t-elle aujourd'hui.

Après avoir finalement eu le courage de s'éloigner de cet environnement toxique, Laure n'a eu aucun regret et encourage ainsi les victimes à se libérer de ce genre d'emprise. "Une chose qui m'a aidé à avancer : vous n'êtes pas un cas isolé, votre relation n'est pas unique, vous n'êtes pas le problème, vous ne sauverez pas cette personne alors pensez à vous sauver vous... Et même si les débuts sont difficiles, on se rend vite compte que partir et couper les ponts sont les meilleurs décisions du reste de sa vie", a-t-elle conclu.

Grâce à son mari Matthieu, Laura a assurément trouvé l'équilibre qu'elle a toujours rêvé avoir. L'ancien candidat de M6 et sa belle s'étaient d'ailleurs très vite bien entendus dans l'émission. Il faut dire qu'ils étaient compatibles à 79% selon les experts !