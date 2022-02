Laure (Mariés au premier regard) obligée de justifier un choix qui concerne sa fille après de vives critiques

La vie de Laure a changé depuis 2021. Grâce à l'émission Mariés au premier regard (M6), elle a été révélée au grand public mais surtout, elle a rencontré l'homme de sa vie en la personne de Matthieu. Ensemble, ils ont eu une petite fille prénommée Lya (née le 24 août 2021). Un quotidien qu'elle partage sur les réseaux sociaux pour le meilleur, mais aussi pour le pire.

A l'instar de nombreuses personnalités, Laure doit parfois faire face aux critiques des internautes. La dernière fois remonte au 31 janvier. Matthieu et elle se sont rendus en Haute-Savoie, à la station de ski Les Carroz d'Arâches. Un séjour que la belle blonde partage sur les réseaux sociaux. Ainsi, sa communauté a découvert que sa fille n'était pas de la partie.

Certains internautes ayant remarqué l'absence de "Kikinette", Laure a expliqué pour quelle raison ils étaient partis en amoureux. "Kikinette n'a pas pu venir parce qu'on ne le savait pas mais l'altitude, à son âge, ce n'est pas conseillé. Du coup, on l'appelle tout le temps en visio. Mais elle n'a pas pu venir, ça fait bizarre", a-t-elle confié. Et de préciser qu'elle était gardée par les grands-parents. Une fois sa story postée, Laure a reçu de nombreux messages précisant qu'un bébé pouvait se rendre à la montagne. "Mais il faut faire par pallier. Chacun ses choix, chacun ses craintes. On a préféré la laisser au chaud avec ses grands-parents", a-t-elle ajouté. Matthieu et elle ont en effet préféré profiter à deux, plutôt que de s'inquiéter des conséquences que cela pourrait avoir pour leur fille.

On imagine que Laure a reçu de nouvelles réactions à la suite de ses déclarations. En cause ? C'est plus agacée qu'elle a ensuite écrit que les réseaux sociaux pouvaient parfois être fatigants. "Devoir se justifier, s'expliquer, se répéter, se faire critiquer, scruter sous les moindres détails... Vous ne voulez pas juste prendre le positif ? Si vous avez de la haine à évacuer, prenez un abonnement à la salle ou une bonne paire de baskets, posez votre téléphone et sortez vous défouler", peut-on lire. La mère de famille regrette que certains aient toujours des choses à redire, une négativité qui la pousse à moins répondre aux messages. Fort heureusement, elle en reçoit aussi de nombreux qui sont bienveillants. Mais aux autres, elle leur dit ceci : "Perdez pas votre temps, tracez votre route." Qui s'y frotte s'y pique !