Laure (Mariés au premier regard) : Une blague de Matthieu va trop loin, le candidat honteux

Les téléspectateurs de M6 ont pu le voir dans Mariés au premier regard 2021, Matthieu et Laure ont beaucoup d'humour. L'un des traits de caractère qui les a rapprochés. Et le 20 février 2022, le charmant brun a souhaité faire une blague à son épouse. Un geste qu'il a fini par regretter.

Dimanche, Matthieu fêtait son 35e anniversaire. Mais on ne peut pas dire qu'il se soit fait un beau cadeau. Le papa de Lya (bientôt 6 mois) a eu la bonne idée de faire une blague à Laure. Pour ce faire, il s'est rasé et est resté avec une moustache comme sa communauté a pu le voir en vidéo. "Il y a des mecs qui arrivent à être sexy avec une moustache. Bah pas moi. Je me suis fait ça pour la blague. Mais jusqu'où êtes vous prêts à aller pour une blague ? Moi j'ai été trop loin", peut-on l'entendre dire. Il a ensuite rejoint Laure, au salon on imagine, pour lui montrer le résultat. Hilare, la belle blonde n'a pas caché le fond de sa pensée : "On dirait que tu as pris dix kilos, oh non."

Amusé, Matthieu s'est mis au côté de son papa pour expliquer que désormais, ils se ressemblaient, car lui aussi a une moustache. Mais ce n'est pas certain que l'ancien candidat de M6 dévoile son visage dans les jours à venir. Dans ses stories, Laure s'est filmée à ses côtés. Et il faisait tout pour se cacher car en plus d'être sans barbe, il était désormais sans moustache. "Il ne veut pas se montrer. Il a honte sans sa barbe. On dirait qu'il a 15 ans", a donc confié la jeune femme.

Laure n'est pas la seule candidate révélée sur M6 à ne pas aimer le nouveau visage de son compagnon après qu'il a passé un coup de rasoir. Jérôme, de L'amour est dans le pré 2021, a enlevé sa belle barbe en novembre dernier. Une transformation peu appréciée de sa future épouse Lucile. "Il y a plein de gens qui me demandent ce que moi je préfère, Jérôme avec ou sans barbe ? En fait je le préfère avec barbe. Mais c'est surtout parce que je l'ai rencontré barbu. Du coup, je suis plus habituée à ça. Ce n'est peut-être pas qu'une question d'habitude mais voilà du coup je le préfère avec sa petite barbe", avait-elle fait savoir. Depuis, son cher et tendre n'est plus apparu sans.