Jérôme (L'amour est dans le pré) transformé sans barbe : Lucile fait une révélation qui ne va pas lui plaire

Le dimanche est en général LA journée de la semaine où l'on se détend, on traîne un peu au lit et où on fait, parfois aussi, du rangement. Pour Jérôme, candidat de L'amour est dans le pré en 2020, le dimanche 21 novembre 2021 a surtout été synonyme de changement de look ! Au grand dam de sa compagne Lucile ?

Le rouquin qui a accueilli son premier enfant avec Lucile, une fille prénommée Capucine, née le 12 octobre dernier, a surpris tout le monde en rasant totalement sa barbe si flamboyante. Un changement de tête qui lui a valu les moqueries de Mathieu, autre participant au programme et l'étonnement de ses fans. Mais il y en a une qui n'avait pas encore vraiment donné son avis, il s'agit de Lucile. C'est à présent chose faite. Sur Instagram, le 23 novembre 2021, la jolie maman a fait savoir en story : "Il y a plein de gens qui me demandent ce que moi je préfère, Jérôme avec ou sans barbe ? En fait je le préfère avec barbe." Et de poursuivre : "Mais c'est surtout parce que je l'ai rencontré barbu. Du coup, je suis plus habituée à ça. Ce n'est peut-être pas qu'une question d'habitude mais voilà du coup je le préfère avec sa petite barbe."

Tout de suite après la révélation du nouveau look de Jérôme, le 21 novembre, Lucile n'avait pas caché son étonnement : "Regardez-moi ça, un nouvel homme est né ! (...) Sans ta barbe... Je ne t'avais jamais vu comme ça encore", avait-elle déclaré. Elle avait aussi cherché à rassurer son homme : "Nan mais t'es beau, je t'aime avec ou sans ta barbe."

Pas sûr que Jérôme gardera donc ce look avec le temps, préférant laisser certainement les poils reprendre du terrain. Réponse bientôt... Ce n'est en tout cas pas ce changement capillaire qui entachera sa relation idyllique avec Lucile. Tous les deux ont eu un incroyable coup de foudre lors de leur speed-dating et très vite ils ont emménage ensemble, lancé un business et ont eu une adorable petite fille. Une histoire d'amour formidable qui devrait l'être encore plus avec un prochain mariage.