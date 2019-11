Laurence Boccolini critiquée sur son physique : elle réplique !

Le temps passe, mais Laurence Boccolini refuse d'être un Maillon faible pour autant. La belle blonde de 50 ans compte bien continuer à prendre soin d'elle comme elle l'a prouvé sur Instagram, le 5 novembre 2019. Malgré tout, certaines personnes se permettent de critiquer son physique. Mais, comme à son habitude, la présentatrice ne s'est pas laissé faire.

Qui dit nouvelle semaine, dit petit changement pour la maman de Willow (5 ans). Laurence Boccolini s'est rendue chez son coiffeur afin de se faire un carré ondulé. "Me time. Bonne semaine à vous tous. Démarrage sur les jantes, rentrée, école, écriture, mise en forme des futurs projets fictions. Toussa quoi... Et petit détour chez @christopherobinsalon avec le magicien du wavy qui me transforme de vieille endive à endive jeune pousse", a-t-elle écrit en légende de sa publication. Elle a dévoilé un avant/après qui a enchanté ses abonnés. Mais l'un d'eux s'est permis de lui faire une remarque déplacée : "Vous avez pris un coup de vieux." Avec le franc-parler qu'on lui connaît, l'épouse de Mickaël Fakaïlo a répondu : "Eh bien je suis fière, ça veut dire que je suis toujours vivante. Bonjour chez vous." Loin de se laisser démonter, son détracteur en a rajouté une couche : "C'est vrai, mais quand même, vous avez morflé." Laurence Boccolini a donc répliqué : "Mais si ça vous fait plaisir de le penser, je suis ravie pour vous... ça doit vous occuper la vie d'écrire des trucs pareils." La présentatrice de TF1 a heureusement pu compter sur le soutien de ses fans.