Laurence Boccolini et l'infertilité : larmes et déceptions, son témoignage bouleversant

Laurence Boccolini en aura traversé des moments douloureux. Notamment en raison de son impossibilité à fonder une famille. L'animatrice de 57 ans avait révélé son infertilité en 2008 dans son livre Puisque les cigognes ont perdu mon adresse. Un ouvrage poignant à travers lequel elle expliquait perdre espoir après de nombreuses tentatives de fécondations in vitro (FIV). La chance a toutefois fini par tourner puisqu'elle devient finalement mère d'une petite fille nommée Willow, le 25 novembre 2013 . Un enfant adopté avec son mari Mickaël Fakaïlo.

Laurence Boccolini reste malgré tout très concernée par l'infertilité. Ainsi, à l'occasion de la semaine de sensibilisation autour de ce fléau, la nouvelle recrue de France 2 a publié un nouveau post Instagram dimanche 15 novembre 2020, à travers lequel elle se fait porteuse d'espoir en retraçant son propre parcours : "Lorsqu'en 2007 j'ai mis le point final au récit de mon histoire 'Puisque les cigognes ont perdu mon adresse' nous étions encore dans l'ère du tabou, et il était si difficile de trouver son chemin entre les traitements, les déceptions, les larmes, les mots de réconfort qui n'arrivaient jamais, la violence de certains propos aussi bien dans l'entourage que dans le milieu médical, le manque d'information, le manque de références, le manque d'espoir, le 'Manque' absolu avec un grand M. J'espère qu'aujourd'hui, ceux et celles qui se trouvent confrontés à cette douleur peuvent avancer sur un chemin qui leur sera plus doux et plus éclairé que fut le nôtre. Je n'ai rien oublié de ces années. Je n'oublierai jamais ce qu'il a fallu traverser et rien ni personne n'effacera ces années de combat douloureux ou la tristesse et le sentiment d'injustice remplissaient les jours comme les nuits... Courage à ceux qui vivent cette situation. Je pense à vous".

Des mots qui résonnent particulièrement auprès de certains de ses abonnés. Ils sont nombreux à avoir partagé à leur tour leurs témoignages bouleversants face à l'infertilité.