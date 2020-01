Laurence Boccolini "pas maso" : ce qui a été "une souffrance" pour elle...

Laurence Boccolini animait un nouveau numéro du Grand concours des animateurs (TF1) vendredi 10 janvier 2020 - qui est arrivé en tête des audiences avec 3,9 millions de téléspectateurs - et avant cela elle a accordé une interview à TV Mag. L'occasion pour elle d'évoquer sa carrière et un projet en particulier.

Si, ces dernières années, Laurence Boccolini a connu une période pendant laquelle on ne la voyait plus beaucoup à la télévision avant qu'elle ne refasse un retour en force, elle ne se tournait cependant pas les pouces. En 2018, elle prenait ainsi les commandes d'une émission sur les ondes d'Europe 1 : Êtes-vous prêts à jouer le jeu ?. Elle ne tiendra que quelques mois ! Interrogée sur le sujet, elle a ainsi affirmé qu'elle n'est clairement pas prête à retourner sur l'antenne de la station en détresse.

Très cash, Laurence Boccolini déclare : "Je ne m'octroie qu'un cauchemar par an, je ne suis pas maso ! C'était une souffrance et j'étais malheureuse. J'ai travaillé 35 ans en radio, il ne fallait pas en faire 36. Je me suis trompée. J'écrivais à tous mes copains pour leur dire que je n'en pouvais plus. Et ils m'ont dit qu'ils comprenaient ma souffrance. Je voulais partir avant de commencer... Il ne faut pas arriver avec votre expérience face à des gens qui n'en ont pas. On ne peut pas recevoir des célébrités, parler aux auditeurs et faire un jeu en même temps en une heure, avec 15 coupures pub."

L'animatrice de 56 ans pourrait en revanche envisager une nouvelle carrière loin de la radio... comme chanteuse. Alors que tout le monde a été bluffé par sa voix dans Mask Singer, Laurence Boccolini a révélé qu'on lui a proposé une comédie musicale !