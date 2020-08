Laurence Boccolini quitte TF1 pour France 2 : elle animera un célèbre jeu

Le mercato télé continue et cette nouvelle est peut-être la plus grosse info de cette rentrée : Laurence Boccolini quitte TF1 pour France 2 après avoir passé vingt ans sur la première chaîne d'Europe.

Comme l'indiquent nos confrères du Parisien, elle est de retour sur France Télévisions pour animer le jeu Mot de passe qu'elle présentera tous les jours à 10h50, dès le lundi 31 août, sur France 2. Après le retour d'Une famille en or sur TF1 avec Camille Combal, c'est donc un autre jeu mythique de la télévision qui revient. Celui-ci avait été précédemment présenté par Patrick Sabatier, entre 2009 et 2016.

Laurence Boccolini a plusieurs fois fait savoir qu'elle se sentait sous-exploitée par TF1. Si elle a joué le rôle de la Licorne dans Mask Singer, concours qu'elle a remporté en 2019, elle n'était plus vraiment présente à l'antenne. En dehors de cette participation et de la présentation la même année de Je suis une célébrité, sortez-moi de là ! avec Christophe Dechavanne, elle n'animait plus de programme de façon régulière sur la chaîne.

L'arrivée de Laurence Boccolini sur France 2 rime avec retour. En 1994 et 1995, elle y avait présenté des jeux très célèbres : Pyramide et Que le meilleur gagne. Elle a également été chroniqueuse dans Rien à cirer, présenté par Laurent Ruquier.

Pour le moment, l'animatrice de 57 ans que l'on voyait aussi aux commandes du Grand concours de TF1 n'a pas réagi à cette annonce. Nul doute qu'elle le fera puisqu'elle est très active sur les réseaux sociaux.