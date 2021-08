Laurence Boccolini s'assume au naturel : "Je suis fière de mes rides, de mes tâches, de mes creux..."

Si aujourd'hui, Laurence Boccolini ne semble avoir aucun mal à s'accepter, elle a tout de même longtemps été complexée par son physique, la faute aux lourdes critiques qu'elle a pu recevoir au fil des années. "Je n'étais pas le modèle type de l'animatrice mince, jolie, jeune et passe-partout. On a été plusieurs à avoir dû défoncer des portes avec notre tête, et on en a encore des cicatrices...", confiait-elle au magazine Gala le 29 juillet dernier.

De mauvais souvenirs pour l'animatrice qui a tout de même fini par perdre du poids, non pas pour céder aux diktats de la minceur. C'est en réalité la polyarthrite dont elle souffre qui lui a valu de se délester de plusieurs kilos. "La cellule graisseuse n'est pas amie avec la cellule qui provoque la polyarthrite. Étonnamment, elle excite l'inflammation. Donc on conseille vivement la perte de poids. Mais quand je lis que j'inquiète mes fans, il ne faut pas déconner quand même", rassurait-elle en 2018.