Laurent Baffie, le visage transformé : il sort du silence et fait une sacrée révélation

Cela faisait quelques temps qu'on ne l'avait pas vu à la télévision française et visiblement les téléspectateurs ont été plutôt surpris lorsqu'ils ont reconnu Laurent Baffie sur le plateau de l'émission de Laurent Ruquier, On n'est pas couché. Longtemps aux côtés de Thierry Ardisson et toujours prêt à balancer une bonne blague, l'humoriste de 63 ans a été un visage récurrent du petit écran pendant de nombreuses années. Plus en retrait ces derniers temps, il a fait une apparition remarquée dans le talk show de France 2.

Si l'on sait depuis un moment qu'il a décidé de faire des implants capillaires, l'opération a particulièrement bien réussie puisqu'il est apparu tout chevelu sur le plateau. Un look totalement nouveau puisqu'il s'est également laissé pousser la barbe, de quoi surprendre les internautes qui ont été nombreux à rester interloqués devant sa nouvelle apparence. Si beaucoup n'ont pas réussi à le reconnaître d'emblée, ils émettent des doutes sur la nature de ces changements et certains l'accusent d'avoir fait de la chirurgie esthétique. Sensible à ces attaques, le sniper de la télévision a tenu à réagir sur ses réseaux sociaux, toujours dans son style très provoc'. "J'ai fait des implants et les poches sous les yeux il y a deux ans et les gens le découvrent maintenant. Pour le blanchiment de l'anus je vous tiens au courant", lance-t-il.