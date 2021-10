Laurent Baffie méconnaissable : son visage interpelle après une longue absence

Quel changement ! Invité le 30 octobre 2021 sur le plateau de l'émission On est en direct face à Laurent Ruquier et Léa Salamé, Laurent Baffie (63 ans) a surpris tous les téléspectateurs. Et pour une fois, ce n'est pas pour sa répartie grinçante mais pour son nouveau look... Venu faire la promotion de son nouveau livre Le Guide de la répartie, paru chez Kero le 27 octobre dernier, l'humoriste a fait réagir ses fans avec sa nouvelle apparence...

"Laurent Baffie avec des cheveux ce n'est plus le même homme !", "Alors je veux bien le nom de la personne qui a relooké Laurent Baffie, parce que c'est plutôt réussi #OEED", "Pardon mais j'ai mis 15 min à comprendre que c'était Laurent Baffie ?!?!!!", "Laurent Baffie nous a manqué ! Depuis le temps qu'on ne l'a pas vu sa barbe a eu le temps de pousser !", "Laurent Baffie a trop changé", "C'est Laurent #Baffie qui est sur #oeed ?" peut-on notamment lire sur Twitter.

Absent des médias depuis ses apparitions dans La Grosse rigolade sur C8 et On ne répond plus de rien sur RTL et Paris Première avec Karine Le Marchand en 2020, Laurent Baffie a fait un retour remarqué auprès des téléspectateurs de France 2. D'autant que celui qui a longtemps écrit des sketches pourJean-Marie Bigard a une fois de plus fait preuve d'une répartie redoutable face aux autres invités.