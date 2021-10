Laurent Ruquier - Son ex-compagnon Jacques se confie : "C'est ma plus belle rencontre"

Très présent à l'antenne ou à la radio et toujours prêt à taquiner ses invités sur leur vie privée, Laurent Ruquier est de son côté beaucoup moins enclin à évoquer la sienne. C'est toujours d'ailleurs avec réserve qu'il a pu évoquer ses relations sentimentales. L'un de ses ex en revanche s'est montré plus volubile lorsqu'il a été interrogé au sujet de l'animateur. Il s'agit de Jacques Sanchez avec qui il serait resté dix ans et c'était en 2015 dans l'émission Le Grand Show sur Non Stop People. Le journaliste venait alors de sortir son livre Les bonnes chansons ne meurent jamais, dont la préface a été signée par Laurent Ruquier alors qu'ils étaient déjà séparés. Car malgré leur rupture, les deux hommes sont restés très complices.

"Ex, je n'aime pas ce mot là. [Laurent Ruquier] fait partie de ma vie depuis 25 ans. On est très proches, on est très liés. Comme je le dis dans mon livre, c'est ma plus belle rencontre. C'est une belle histoire. Et c'est magnifique lorsque la vie se prolonge de cette façon-là. Lorsqu'une histoire d'amour se prolonge différemment, c'est magnifique. C'est sublime", déclarait Jacques Sanchez à l'époque. Une manière pour lui de prouver que l'amitié après l'amour existe bel et bien : "Je sais que c'est rare et que ça n'arrive pas souvent. Je sais que parmi mes amis, certains ont été surpris mais c'est comme ça, effectivement. C'est beau. C'est tout simplement beau. Mais je crois qu'il faut le vouloir. Il faut en avoir envie aussi. Il y a des gens qui rentrent dans votre vie pour toujours. Quelque soit la façon dont l'histoire se déroule par la suite."

Par la suite, Laurent Ruquier a vécu une belle histoire avec Benoît PetitJean pendant des années avant de tourner la page avec un nouvel homme dont on ignore tout. Le présentateur d'On est en direct sur France 2 se veut en effet très discret sur cette histoire qui dure depuis déjà plus de trois ans. D'après les récentes confidences de son amie Christine Bravo, son compagnon serait en tout cas "beau comme un Dieu"...