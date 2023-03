Laurent Baffie, un papa qui cartonne ! Rare apparition de son fils Benjamin... un acteur que vous connaissez peut-être

Il y a Émile Zola, Jean-Jacques Rousseau, Charles Baudelaire ou Guillaume Apollinaire. Et puis il y a Laurent Baffie. Leurs points communs ? Un amour considérable pour les mots et les écrits... et un très grand nombre de livres vendus en librairie à travers les âges ! En constatant qu'il cumulait pas mal de royalties au fil des ans, gagné à la sueur de sa plume acerbe, le célèbre "sniper du PAF" a décidé d'organiser une grande soirée dans un lieu emblématique de la ville de Paris. À la gloire de la littérature !

Pas étonnant qu'il ait eu envie de trinquer puisque Laurent Baffie vient de passer un sacré cap. Il a effectivement vendu plus d'un million de livres depuis le début de sa carrière d'écrivain. Le mercredi 8 mars 2023, il a donc convié petits et grands à une réception organisée aux Deux Magots, très chic restaurant de notre capitale, situé dans le 6e arrondissement de Paris. Étaient notamment présents son ami de très longue date et collaborateur Thierry Ardisson avec sa compagne Audrey Crespo-Mara, mais aussi la comédienne Chantal Ladesou, Nicole Calfan, Édouard Nahum, Laurent Mariotte, Jean-Marie Périer, Didier Gustin, Alain Bouzigues (Caméra Café), Richard Orlinski ainsi que Philippe Robinet, le directeur général des éditions Calmann Lévy.

Un autre comédien dans la famille

Il faut dire que Laurent Baffie publie majoritairement ses pamphlets chez Kero, qui fait partie de la maison Calmann Lévy. Le Dictionnaire de Laurent Baffie volume 1 puis volume 2, Mes petites annonces drôles, poétiques ou franchement limites... voilà quelques exemples de ces ouvrages que les lecteurs s'arrachent. Pour profiter de sa soirée, le malicieux auteur était également entouré de sa femme Sandrine et de son fils Benjamin... que vous connaissez peut-être puisqu'il est comédien et qu'il a joué, en 2022, dans la pièce Finalement, je vais bien !, mise en scène par Éric Delcourt au Théâtre Edgar. Les parents ont également deux autres fils, Jérémy, né en 1986 et Bastien né en 2004 ainsi qu'une fille, Mélody, qui a rejoint la famille en 1988.