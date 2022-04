Laurent Bigorgne a drogué la soeur de sa première femme, le motif sexuel contesté

Selon la victime, Laurent Bigorgne n'a reconnu que les faits qu'il ne pouvait pas nier devant la police. Elle réfute la défense du directeur de l'Institut Montaigne, assurée par Jean Veil - fils de Simone Veil -, qui explique que l'homme se trouvait dans un état de grande fragilité, qu'il voulait seulement mettre à l'aise sa collaboratrice et a ainsi rétorqué : "Je ne sais pas qu'elle est l'autre motivation pour mettre de la drogue dans le verre d'une femme en fait, que de vouloir abuser d'elle, de la violer." Interrogée par Libération sur la possibilité d'un désir de son mari pour Sophie Conrad, l'épouse actuelle de Laurent Bigorgne, Véronique Bolhuis, a quant à elle eu ces mots : "Cela me semble impossible. Pour moi, elle représente son passé et elle ne correspond pas du tout à ce vers quoi il aspire, à la vie qu'il mène. Elle représente Nancy, son passé, sa première femme, la province."

Accro au travail et visiblement "addict" à la cocaïne selon l'enquête, sa femme a avoué ne pas reconnaître la personne avec qui elle vit en écoutant les déclarations des policiers. Elle a toutefois rapporté un souvenir dérangeant à Libération : "Lors d'une soirée à la mi-novembre 2021, il avait inséré de la MDMA dans sa tisane à elle, et à son insu. 'On en a parlé après, je lui disais que ça ne se faisait pas, que c'était grave. C'était une conversation sérieuse, pas de la rigolade, [...] il avait compris la gravité de la chose'."

S'interrogeant sur d'autres potentielles victimes, les avocats de Sophie Conrad ne veulent donc pas que cette affaire soit étouffée, malgré les pressions extérieures au regard des liens que Laurent Bigorgne avec des personnalités haut placées. "Partie civile dans le dossier, l'Institut Montaigne a confié à un cabinet extérieur le soin de réaliser un audit interne, lors duquel salariés actuels et passés doivent être interrogés", précise le journal.