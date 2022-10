Laurent Blanc en couple avec Anne : leur incroyable rencontre alors qu'ils n'étaient que des bébés !

C'est un retour que l'on attendait plus et pourtant, Laurent Blanc va bien retrouver un banc de touche en Ligue 1 ! Le champion du monde 98 a longtemps occupé le devant de l'affiche en France, prenant en main la destinée de l'équipe de France puis du Paris Saint-Germain. Une belle époque pour le club parisien, qui pouvait compter sur ses stars Zlatan Ibrahimovic et Marco Verratti pour dominer le championnat de France de la tête et des épaules. Limogé en 2016, l'ancien sportif de 56 ans a eu du mal à retrouver un club après cette expérience intense et il a préféré passer plusieurs années sabbatiques avant de reprendre du service en 2020 en devenant entraîneur au Qatar.

Une attente qui s'avère payante puisque Laurent Blanc va être intronisé aujourd'hui comme le nouvel entraîneur de l'Olympique lyonnais. Le club de Jean-Michel Aulas a décidé de virer son entraîneur actuel, Peter Bosz, et le remplacer par le natif d'Alès (Gard) et ce dernier devrait être accompagné de sa femme, Anne. Ensemble, les amoureux ont eu trois garçons, Davy, Alex et Clément et si la mère de famille se montre très discrète, elle partage la vie du grand copain de Fabien Barthez depuis toujours. Les deux tourtereaux sont nés en 1965, à deux jours d'intervalles !

Nous sommes restés ensemble en maternelle, en primaire, au lycée

C'est dans un portrait de France Dimanche consacré à l'ancien entraîneur du PSG que l'on en apprenait plus sur la belle relation entre eux. "Anne et Laurent se sont connus dans leur village des Cévennes", indiquaient nos confrères en 2010, précisant qu'ils se sont vus pour la première fois à seulement 6 mois. "On nous a promenés dans la même poussette et nous avons quantité de souvenirs communs : nous sommes restés ensemble en maternelle, en primaire, au lycée. Pour nous séparer momentanément, il a fallu qu'elle entreprenne des études de droit et que moi je choisisse de devenir footballeur à Montpellier", avait raconté Laurent Blanc, qui a fini par retrouver la femme de sa vie à la fin de ses études.

Aujourd'hui, tout va pour le mieux entre le nouvel entraîneur de l'OL et sa femme Anne, certainement très heureuse de pouvoir revenir en France pour une aventure qui s'annonce palpitante à Lyon !