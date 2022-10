Laurent Blanc : Son fils Clément, beau gosse marié à une belle blonde issue d'une prestigieuse famille

C'est un grand jour pour Laurent Blanc et toute sa famille puisque le champion du monde 98 revient entraîner dans le championnat de France après plus de six ans. Pourtant, l'ancien défenseur a marqué pendant plusieurs années le football français en tant qu'entraîneur, gagnant ses galons à Bordeaux, avant de prendre l'Équipe de France. C'est du côté du Paris Saint-Germain qu'il connaît son expérience la plus médiatisée et avec des joueurs comme Zlatan Ibrahimovic ou Javier Pastore, il a su amener du beau jeu dans la capitale. Un profil qui a visiblement séduit le président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, qui a décidé de lui confier les rênes de son équipe.

Un retour en Ligue 1 que Laurent Blanc attendait depuis longtemps et il va pouvoir s'installer à Lyon au côté de sa femme, Anne, qui partage sa vie depuis toujours. L'occasion pour le père de trois enfants de se rapprocher de ses garçons, Davy, Alex et Clément. Si l'entraîneur de 56 ans s'est toujours montré très discret sur sa vie privée, tout comme le reste de ses proches, on sait néanmoins que son fils Clément est un homme marié. En effet, comme nous l'apprend un article du Ploërmelais, quotidien régional breton, ce dernier s'est marié avec une certaine Anna le 4 juillet 2020 du côté de Saint-Léry dans le Morbihan et son père et sa mère étaient présents pour l'occasion.

Une grande famille de la noblesse bretonne

Un très joli couple comme on peut le voir sur le compte Facebook de la jeune femme, dont le nom de famille n'est pas inconnu. En effet, Anna Desgrées du Loû de son nom complet vient d'une famille de la noblesse originaire de Bretagne. La jolie blonde n'est autre que l'arrière-petite-fille de François Desgrées du Loû, qui n'est autre que le cofondateur du journal Ouest France. "Mon mari et moi essayons de nous protéger au maximum", expliquait-elle au moment du mariage dans une interview accordée justement à Ouest-France.