Laurent Boyer : Papa cool et déjanté avec sa fille Marine, qui a bien grandi !

Sa vie amoureuse et familiale, Laurent Boyer a choisi de la préserver. Il n'en reste pas moins un papa cool et aimant. Le présentateur télé l'a encore prouvé samedi, en faisant une rare apparition publique avec sa fille Marine.

C'est à la 47e édition du Festival du Cinéma Américain de Deauville que Laurent Boyer et Marine se sont montrés ! Père et fille ont paradé sur le tapis rouge le samedi 4 septembre 2021, date de la projection du film Flag Day réalisé par Sean Penn et de la remise du Prix Nouvel Hollywood à sa fille Dylan Penn.

Avant d'entrer dans la salle de projection, Laurent Boyer et Marine ont enchaîné les poses devant les photographes présents. L'ex-animateur de l'émission Frequenstar s'est amusé avec les cheveux de sa fille et l'a embrassée et prise dans ses bras à plusieurs reprises. Habillée en costume noir et chaussée de baskets Air Jordan 1, l'adolescente a visiblement apprécié ce moment complice avec son père.

La précédente apparition officielle de Marine remonte à 2017. Le 14 juillet, elle avait accompagné Laurent Boyer au Champ de Mars, dans le 7e arrondissement de Paris. Ensemble, ils avaient assisté au Grand concert de l'Orchestre National de France, présenté par Stéphane Bern et diffusé sur France 2.

Côté coeur, Laurent Boyer est également très discret. Il a vécu deux relations en 2018 et tentait de tourner la page Alice Dona, avec qui il a vécu pendant 32 ans. "Je crois qu'on ne s'est jamais dit autant de fois qu'on s'aimait et c'est vrai, on le pense, a-t-elle confié au printemps dernier dans l'émission L'Instant Deluxe sur Non Stop People. Si on lui pose n'importe quelle question sur moi, il va vous dire 'c'est la femme de ma vie et elle le restera' et c'est la même chose pour moi."

Alice Dona avait également révélé que Laurent Boyer avait eu plusieurs liaisons au cours de leur relation : "Un homme, ça craque ! Il n'y a rien à faire, tous les mecs vont craquer à un moment ou à un autre, expliquait la mère de Raphaëlle Ricci. Elles [les maîtresses de Laurent Boyer, NDLR] ont essayé de sympathiser avec moi. Elles me demandaient des conseils, 'Est-ce que c'est normal s'il est comme ça ? Ou s'il dort tard le matin ? Ou qu'il se couche à 3h du matin ?' Ça existe, c'est comme ça."