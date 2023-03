Laurent (L'amour est dans le pré) séparé de Maud : "rire et complicité" avec ses enfants pour remonter la pente

En 2019, Laurent, éleveur de vaches et de brebis a participé à la quatorzième saison de L'amour est dans le pré. Au cours du programme, il a rencontré Maud, une jolie Suissesse pour qui il a eu un véritable coup de coeur. Fous amoureux l'un de l'autre, les tourtereaux ont formé l'un des couples les plus emblématiques de l'émission pendant près de trois ans. Malheureusement, leur histoire d'amour s'est brusquement terminée en septembre 2022. Si l'agriculteur et la jolie brune n'ont pas souhaité s'exprimer sur les détails de cette rupture, chacun a repris sa petite vie quotidienne loin de l'autre.

Pour Laurent qui est un éternel sensible, cette rupture n'a pas été facile à vivre. Disparu des réseaux sociaux pendant quelques semaines, le Bourguignon a finalement refait surface en février 2023 pour donner de ses nouvelles et annoncer sa venue prochaine au Salon de l'agriculture. Heureusement pour lui, il peut compter sur le soutien infaillible de ses amis agriculteurs mais aussi sur celui de ses enfants qui font visiblement tout pour redonner le sourire à leur père.

Sur Instagram, ce lundi 13 mars 2023, Laurent a d'ailleurs publié une vidéo sur laquelle on le voit tenter maladroitement de sauter à la corde. En fond sonore, on peut entendre ses enfants, que cette scène comique fait visiblement beaucoup rire. "Pour commencer la semaine avec le sourire, je vous partage cette vidéo : mes enfants me font faire des bêtises ! J'ai des progrès à faire avec la corde à sauter !", a-t-il écrit en légende avant de conclure : "J'aime ces moments de rire et de complicité avec eux."