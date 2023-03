Maud (L'amour est dans le pré) séparée de Laurent et transformée : elle ose un nouveau changement look très audacieux !

En 2019, les téléspectateurs de L'amour est dans le pré assistaient à l'émouvant coup de foudre entre Laurent, agriculteur bourguignon, et Maud, jolie Suissesse au look vestimentaire coloré. Pendant plus de trois ans, les tourtereaux ont vécu sur un petit nuage. Malheureusement, en septembre 2022, ils ont annoncé leur rupture sur les réseaux sociaux. Une séparation très inattendue, d'autant plus que rien ne laissait présager un tel dénouement...

Aujourd'hui célibataire, Maud a donc regagné sa Suisse natale et retrouvé toute sa famille. Depuis plusieurs mois, la belle s'affiche on ne peut plus radieuse sur son compte Instagram où elle continue de partager son quotidien. En décembre 2022, elle avait déjà surpris ses abonnés en se coupant les cheveux à la garçonne, mais ce 28 février 2023, elle a poussé le changement encore plus loin en passant de nouveau sous les mains expertes de sa coiffeuse. Dans une courte vidéo publiée en story, l'ancienne compagne de Laurent a donc dévoilé sa nouvelle tête. Assise sur un siège de salon de coiffure et très souriante, elle affiche une toute nouvelle couleur ! En effet, ses cheveux sont passés d'un brun foncé à un joli violet métallisé du plus bel effet (voir le diaporama) !

La grande prêtresse du changement

Maud est une grande habituée du changement. Particulièrement excentrique, la jolie suissesse n'hésite jamais à s'afficher sous un nouveau jour. Lorsqu'elle s'est révélée au grand public en 2019, elle avait pour habitude d'arborer de jolies robes pin-up très colorées avec de gros motifs. C'est d'ailleurs l'une des choses qui avaient fait craquer Laurent lors de leur speed-dating.

Si elle s'était faite plus discrète lors de sa relation avec l'agriculteur, c'est probablement parce qu'elle avait plein d'autres choses à penser. En effet, le couple a dû faire face à de nombreux coups durs financiers. Endetté jusqu'au cou, Laurent a d'ailleurs failli perdre son exploitation. Heureusement, il a pu compter sur le soutien de sa belle pendant trois belles années. Pour l'instant, on ignore toujours les raisons exactes de leur rupture, les anciens amoureux étant particulièrement discrets sur la question...