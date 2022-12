Maud (L'amour est dans le pré) méconnaissable : son nouveau look décoiffe !

Décidément, Maud a bel et bien tourné la page sur son couple. Après s'être séparée de Laurent, agriculteur emblématique de la 14e saison de L'amour est dans le pré, la jolie suissesse s'est empressée de changer de tête en troquant son fameux carré pour une coupe garçonne surprenante. Ce samedi 24 décembre 2022, deux mois après sa rupture choc, la jolie brune a de nouveau affiché sa nouvelle tête. L'occasion pour elle de souhaiter de joyeuses fêtes à ses quelques 84 300 abonnés !

Le jour du réveillon, Maud s'est donc emparée de son compte Instagram pour adresser un joli message à ses fans. "Regarder droit devant. Je vous souhaite à toutes et tous de passer de belles fêtes. Profitez de chaque instant, créez des souvenirs, c'est ça le plus beau cadeau. Prenez soin de vous. Bisous", a-t-elle légendé son post. Sur sa photo, on peut la voir souriante, arborant sa nouvelle coupe et regardant vers l'horizon. En fond, on peut apercevoir de jolies décorations de Noël.

Tournée vers l'avenir

C'est d'un commun accord que Maud et Laurent ont mis fin à leur histoire d'amour, en octobre dernier, après trois belles années d'une idylle on ne peut plus touchante. "On n'est plus ensemble, on avait des objectifs privés et professionnels différents. (...) Je vais m'accrocher", avait révélé l'éleveur de vaches sur Instagram. Très suivis sur les réseaux sociaux, les anciens tourtereaux ont tout de même décidé de rester actifs pour leurs fans et sont même encore en contact. D'ailleurs, l'ancienne prétendante de l'agriculteur affiche régulièrement son soutien à l'intention de son ex, qui rencontre de gros problèmes financiers depuis quelques années.

Aujourd'hui de retour en Suisse, auprès de ses parents, Maud continue tranquillement de vivre sa vie. Si elle partage beaucoup de choses avec ses abonnés, elle reste tout de même assez discrète concernant sa vie privée. Bien décidée à prendre soin d'elle avant de rechercher l'amour, celle qui a fait succomber Laurent en 2019 grâce à son sourire charmeur et à sa douceur, préfère d'abord reprendre sa vie en main. Et cela commence souvent par une nouvelle coiffure !