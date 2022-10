Maud (L'amour est dans le pré) : Changement de look après la rupture, photo de sa nouvelle tête

L'annonce a fait l'effet d'une bombe. Le 1er octobre 2022, au micro du blogueur Jeremstar, Laurent, agriculteur révélé en 2019 dans L'amour est dans le pré, révélait sa rupture avec Maud, après trois ans de couple. Une séparation surprise, surtout que duo semblait toujours aussi amoureux et complice. Aujourd'hui, chacun a pris un chemin différent. Et celui de Maud la mène d'abord chez le coiffeur !

Ce mardi 11 octobre 2022, l'ancienne prétendante de Laurent dans l'émission de dating de M6 se saisit de son compte Instagram. En story, elle partage quelques images de ses retrouvailles familiales. Ainsi, après avoir visité sa cousine Séverine, direction Toulouse pour se consoler auprès de son cousin. Sur les photos de ce court séjour, Maud affiche un tout nouveau look. Elle a ainsi troqué son carré pour une coupe garçonne ultra courte ! Côté couleur, petit changement également : sa chevelure brune est désormais éclaircie par des mèches blondes. Elle apparaît alors méconnaissable.

La veille, elle avait prévenu. En effet, déjà sur le réseau social de partage d'images, Maud s'était dite "prête pour sa nouvelle vie", tout en publiant des articles de presse indiquant que se couper les cheveux permettrait de prendre un nouveau départ dans une vie. Ce coup de ciseau devrait même avoir un "effet libérateur" qui permettrait "l'affirmation de soi". En bref, l'idéal après un événement majeur, comme sa rupture avec Laurent par exemple...

Rappelons que l'agriculteur avait évoqué les raisons de cette séparation auprès de Jeremstar. "On n'est plus ensemble, on avait des objectifs privés et professionnels différents, avait-il déclaré. Je vais m'accrocher." De son côté, Maud était restée silencieuse un moment avant de finalement réapparaître sur les réseaux sociaux. La jeune femme avait remercié les internautes pour leurs nombreux messages de soutien après la triste annonce. Plus encore, elle avait annoncé aller de l'avant : "J'ai décidé de garder ce compte où je continuerai de partager mon quotidien avec vous. Altruiste et Positive, je reste connectée aux gens et à la nature. Je souris car je suis en Vie. Prenez soin de vous."

C'est donc une nouvelle vie qui s'offre désormais à elle !