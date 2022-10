Maud (ADP) prête à changer de tête après sa rupture avec Laurent ? Elle prend une décision radicale

Maud, qui formait un formidable couple avec Laurent dans L'Amour et dans le pré avant de rompre récemment, a décidé de changer de tête. Ce lundi 10 octobre, la jeune femme s'est dite "prête pour sa nouvelle vie" en story Instagram, tout en affichant deux extraits d'articles qui font allusion au fait de se couper les cheveux. Une action qui aurait un effet libérateur" qui permettrait "l'affirmation de soi". Il s'agirait également pour elle d'une "prise de position" et d'une "reprise de contrôle pour franchir une étape". Après sa rupture choc avec Laurent, elle semble prête à franchir le pas.

Il s'agit très clairement de la part de l'agricultrice d'une volonté de se donner un second souffle après sa rupture brutale avec Laurent. "On n'est plus ensemble, on avait des objectifs privés et professionnels différents (...). Je vais m'accrocher", avait annoncé ce dernier sur Snapchat début octobre. Il avait également évoqué cette séparation lors d'une interview avec Jeremstar. "Je suis avec mon Lolo, je suis content de te voir avec le sourire parce que j'ai appris une mauvaise nouvelle. Tu n'es plus avec Maud...", avait indiqué le Youtubeur, avant que l'ancien candidat de L'Amour est dans le pré ne réponde : "Non, c'est très récent...".

De retour sur Instagram

Alors que Laurent, suite à cette rupture, avait décidé de se créer un nouveau compte Instagram, sans être associé à Maud, et d'inviter ses fans à le suivre dans ses nouvelles aventures de célibataire, Maud avait quant à elle décidé de suspendre son activité sur les réseaux sociaux avant d'y réapparaître le 7 octobre. "Merci à tous, vos pensées bienveillantes et mots de soutien m'ont été d'un grand réconfort. Suite à vos nombreux messages et demandes de nouvelles, j'ai décidé de garder ce compte où je continuerai de partager mon quotidien avec vous. Altruiste et positive, je reste connectée aux gens et à la nature. Je souris car je suis en vie. Prenez soin de vous", avait-elle ainsi déclaré à sa communauté.

Cette rupture représente donc une page qui se tourne pour Maud, qui souhaite bel et bien en écrire une autre, et cela commence donc par ce changement de look et son retour sur les réseaux sociaux en tant que célibataire.