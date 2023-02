Laurent (L'amour est dans le pré) : Gros changement dans son intimité, il entame un "nouveau chapitre"

Il faut dire que ce grand changement va également lui permettre de tourner la page sur sa relation avec Maud. En effet, une nouvelle chambre, dans laquelle il n'a aucun souvenir de couple devrait grandement lui faciliter la tâche. "Je tourne une page pour attaquer un nouveau chapitre. Prenez soin de vous les amis !", a-t-il conclu.

Dans les commentaires, nombreux ont été les abonnés à le féliciter et l'encourager dans sa nouvelle quête du bonheur. Parmi eux, Karine Le Marchand n'a pas manqué de donner son avis sur cette nouvelle chambre. "Elle est super mimi !!!", a-t-elle lancé avant d'ajouter trois jolis coeurs rouges. Pierre et Fred, couple emblématique de la 7ème saison (diffusée en 2012), lui ont également adresser un petit message. "C'est super mon Lolo ! Oui on fait du changement dans son intérieur pour se sentir mieux ! Et ça ne fait que commencer les projets et les bons moments ! Hâte de partager plein de joie ensemble au salon !", ont-ils commenté avec enthousiasme.

En story, Laurent a également posté une photo. "La vie c'est comme un livre. Certains chapitres sont tristes, d'autres sont heureux et d'autres sont émouvants. Mais si tu ne tournes jamais la page, tu ne sauras jamais quel sera le chapitre suivant", a-t-il légendé sa story.