Laurent Lenne (Secret Story) : Le "faux prêtre" au coeur d'un scandale !

Ancien candidat de Secret Story 2 (2008), Laurent Lenne s'était fait connaître avec le secret "Je suis un prêtre anglican". Très pieux, il avait été engagé comme conducteur de four au crématorium de La Seyne-sur-Mer et vicaire de l'Église apostolique oecuménique de France depuis 2016. Afin de soutenir son église pendant la crise sanitaire, Laurent avait proposé ses services pour accompagner les familles endeuillées et s'était présenté à ses supérieurs comme un "évêque président de l'Église apostolique et oecuménique de France".

"Habituellement, c'est la Communion Saint Lazare, un réseau de bénévoles et de prêtres catholiques, qui s'occupe des cérémonies pour les familles souhaitant donner un aspect religieux à cet événement ou qui ont besoin d'accompagnement. Avec le Covid, ils étaient moins présents, alors lorsque notre employé a proposé de nous aider, expliquant qu'il était prêtre dans une église oecuménique, on a accepté" a confié au Figaro le directeur du crématorium de La Seyne-sur-Mer Alexandre de Carlo. Or, Laurent Lenne n'occupe en aucun cas la fonction de prêtre... Ce qui lui a vite valu d'être qualifie de "faux prêtre".