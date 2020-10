Laurent Ruquier (On est en direct) : son émission perturbée par le couvre-feu

L'annonce est tombée mercredi 14 octobre 2020. Dans huit métropoles, dont Paris, un couvre-feu est imposé à partir du samedi 17 octobre à minuit et durant au moins les six prochaines semaines. De 21h à 6h du matin, à moins d'être en possession d'une dérogation, il sera donc interdit de sortir de chez soi. Cela a un impact sur le monde du cinéma, de la restauration ou encore de la télévision. Laurent Ruquier et la production d'On est en direct par exemple auraient pris une grande décision après avoir découvert les déclarations d'Emmanuel Macron.

Le 26 septembre dernier, Laurent Ruquier et ses équipes donnaient le coup d'envoi d'On est en direct sur France 2. Une émission au cours de laquelle le présentateur de 57 ans reçoit des artistes ou des personnes qui font l'actualité. L'émission débute à partir de 23h et, comme son nom l'indique, elle est en direct. Mais les dernières annonces du président de la République sont venues chambouler quelque peu le programme.

Si Laurent Ruquier restera bel et bien aux commandes de son émission durant le couvre-feu, il ne sera plus en direct pendant toute sa durée, selon les informations du Parisien. "Depuis mercredi soir, on se réorganise. On ne sera plus en direct le temps du couvre-feu. Mais on va enregistrer dans les conditions du direct le samedi entre 16 et 18h. Comme ça, le temps de tout ranger et de démonter les décors, toute l'équipe sera rentrée chez elle à 21h", a expliqué le producteur Philippe Thuillier. Pour l'occasion, l'émission devrait être renommée On est presque en direct pour coller à la réalité.

Reste à savoir si les personnalités continueront à venir sur le plateau en ces temps difficiles pour eux. Le producteur semble confiant. "Dès ce week-end, on va faire un débat sur les conséquences de ce couvre-feu sur le monde de la culture avec plein d'artistes. Beaucoup de spectacles vont être avancés pour débuter à 19h. Et il faut penser à tous ces comédiens qui vont jouer dans les très nombreuses villes qui ne sont pas concernées par ce couvre-feu. C'est très important de parler de tout cela", a précisé Philippe Thuillier.

Demain soir, Laurent Ruquier recevra l'équipe de la série Dix pour cent, à savoir Camille Cottin, Thibault de Montalembert, Grégory Montel, Liliane Rovère et Dominique Besnehard, ainsi que l'humoriste Mathieu Madénian et la chanteuse Melody Gardot.