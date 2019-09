Laurent Ruquier : Sa vie en danger, un individu veut le faire exploser !

Laurent Ruquier a connu des rentrées médiatiques plus agréables que celle-ci. L'animateur de 56 ans, qui a repris ses activités aux Grosses Têtes sur RTL et dans On n'est pas couché sur France 2, est aussi occupé par le théâtre. Malheureusement, il vient d'être menacé dans un courrier anonyme...

Comme le rapporte le site de Closer, ce mardi 3 septembre 2019, un individu a menacé par courrier anonyme le populaire animateur ainsi que le Théâtre des Variétés, situé dans le 2e arrondissement de Paris. Dans cette missive, on apprend que Laurent Ruquier et l'établissement sont visés par un projet d'explosion s'ils ne renoncent pas à enlever de l'affiche la pièce Le Plus Beau dans tout ça, écrite par l'animateur et dont la première doit se tenir le 13 septembre prochain. Inquiet, le directeur du théâtre des Variétés a décidé de porter plainte au commissariat de l'arrondissement, le 30 août dernier vers 16h.

Cette menace est très étonnante car la nouvelle pièce de Laurent Ruquier n'a pas vraiment un potentiel à polémique, contrairement à sa précédente intitulée Pourvu qu'il soit heureux et qui parlait du coming out. L'histoire de Le Plus Beau dans tout ça est la suivante : "Octave est attachant, drôle et cultivé. Matt est beau, charmeur et sûr de lui. Tout les oppose, ce qui promet un duel hilarant et féroce. Mais tous deux désirent la même chose : conquérir le coeur de la belle Claudine. Le plus beau dans tout ça ?"

Laurent Ruquier a fait appel à Steve Suissa pour la mise en scène et, dans la troupe de comédiens, il faudra compter sur Pauline Lefèvre, Régis Laspalès, Françoise Lépine ou encore l'ancien candidat et gagnant de Danse avec les stars, le séduisant Agustin Galiana. La pièce doit se jouer jusqu'au 20 décembre prochain. Pour l'heure, il n'est pas question d'annuler la première...

Thomas Montet