Frédéric Beigbeder absent de ONPC à cause de Yann Moix ? Il répond

Samedi 31 août 2019, Laurent Ruquier et son équipe feront leur rentrée des classes sur France 2, dans On n'est pas couché. La grande nouveauté de cette année est que l'animateur de 56 ans sera accompagné d'un duo de polémistes différent chaque semaine. Pour la première, ce sont Adèle Van Reeth et Frédéric Beigbeder qui avaient été choisis. Mais ce dernier a finalement changé d'avis et a été remplacé au pied levé par Franz-Olivier Giesbert.

"Il s'est défaussé au dernier moment, car Yann Moix [qui est invité pour la première, NDLR] est son pote et la situation l'embarrassait. Laurent Ruquier et Catherine Barma ne trouvaient personne", a expliqué le journaliste, éditorialiste, biographe à TV Mag dans une interview publiée ce vendredi 30 août. Pourtant, Frédéric Beigbeder a donné une version bien différente au même média.

"J'ai appris que ce n'était pas payé. Je ne le savais pas. Je pensais que ce travail méritait salaire. J'ai été un peu étonné d'apprendre que, maintenant on demande à des journalistes de travailler gratuitement, c'est un peu surprenant", s'est justifié l'animateur, écrivain et réalisateur de 53 ans. Il a ensuite précisé avoir appris la nouvelle lorsque la productrice Catherine Barma l'a annoncée jeudi 29 août dans L'Instant M, sur France Inter.

"Je suis prêt à soutenir bénévolement des causes, mais quand j'ai découvert que c'était bénévole, j'ai préféré annuler, je n'ai pas compris cette démarche nouvelle de la télévision française (rires). Ça veut dire qu'il n'y aura que des gens en promo ou qui auront quelque chose à vendre. Il n'y a pas de raison, je suis comme tout le monde, j'ai besoin d'argent", a-t-il ajouté. Depuis, Frédéric Beigbeder n'a pas été en contact avec Catherine Barma et Laurent Ruquier. "C'est possible qu'ils soient fâchés. J'ai eu tort de ne pas aborder d'emblée les questions matérielles. Je suis peut-être affreusement vénal. C'est un nouveau truc, maintenant, les gens doivent être tellement contents d'aller à la télévision qu'ils doivent y aller gratuitement. Bientôt, ils paieront aussi", a-t-il conclu le sujet.