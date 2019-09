Laurent Sinclair : Mort de l'ex-Taxi Girl à 58 ans

Le monde de la musique et plus spécifiquement du rock est en deuil. Laurent Sinclair (Laurent Biehler de son vrai nom) est décédé, une triste nouvelle annoncée sur les sites dédiés au rock mais également par Pierre Mikaïloff, écrivain et journaliste, sur Twitter. "Pour ceux qui le connaissaient à travers Taxi Girl, ceux qui ont suivi ses aventures post TG, ceux qui l'aimaient, tout simplement, Laurent Sinclair nous a faussé compagnie... C'était aussi un musicien brillant, le plus brillant d'entre nous disait Daniel Darc. Sale temps", a-t-il publié dans la matinée du lundi 2 septembre 2019.