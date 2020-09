Laury Thilleman choquée : son mari Juan Arbelaez lui ment trop bien !

Samedi 26 septembre 2020, France 2 relançait son émission culte Surprise sur prise, quelques mois après son trentième anniversaire. Pour l'occasion ce sont Laury Thilleman et Donel Jack'sman qui ont été choisis pour en tenir les rênes. Ils étaient accompagnés par Tom Villa, en charge d'imaginer tous les canulars. Plusieurs personnalités ont donc été piégées au cours de la soirée, suscitant un grand moment de fou-rire. Agustin Galiana, Michèle Bernier, Philippe Lacheau... Tous ont eu droit à de drôles de caméras cachées, y compris Laury Thilleman !

En effet, l'ancienne Miss France a elle aussi eu droit à une petite entourloupe, concoctée avec l'aide de son mari Juan Arbelaez. L'histoire prend lieu dans son restaurant parisien, dans le 10e arrondissement, Vida, où le couple a prétendument rendez-vous avec un investisseur qui a de "très très bonnes idées pour faire exploser ce restaurant". Enfin presque car, Tom Villa s'est bien sûr d'abord renseigné sur les phobies de la Miss, à savoir les insectes, pour la piéger. "Du coup comme par hasard, l'investisseur va proposer des plats à base d'insectes", explique-t-il au préalable. L'épisode est pimenté par la complicité d'une fausse assistante qui va manger un plat et va faire une crise d'urticaire. Laury Thilleman n'en revient pas et, entre rires nerveux, karaoké sur du Céline Dion et grosse frayeur au moment du dessert qui se trouve être une araignée, la jolie brune est passée par toutes les émotions. "Cette caméra est déjà culte !", juge Donel Jack'sman à la fin de la séquence.

Invité à analyser cette caméra cachée sur le plateau, Juan Arbelaez raconte : "Nous on aime bien se challenger et j'avais envie de lui faire plaisir, et à un moment quand je vois que ça part loin, j'ai quand même envie de tout lui dire, de tout lui avouer mais c'était un instant magique et je pense qu'on va s'en souvenir". Encore sous le choc en visionnant les images, Laury Thilleman constate quant à elle que sa moitié s'est jouée d'elle avec un peu trop d'aisance. "Ce qui est hyper inquiétant c'est qu'il mente aussi bien ! Et en plus avec son meilleur pote qui rend l'histoire encore plus crédible ! Qu'ils mentent aussi bien tous les deux, j'ai du souci à me faire", lâche-t-elle avec humour.

Cet épisode aura en tout cas assurément contribué au succès de l'émission puisque le retour de Surprise sur prise a amusé 2,2 millions de personnes en moyenne.