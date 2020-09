Surprise sur Prise de retour : Agustin Galiana et Jeanfi Janssens piégés

En avril dernier, l'émission Surprise sur Prise faisait un grand retour sur le petit écran à l'occasion de son trentième anniversaire. C'est Olivier Minne qui était aux commandes de cette folle soirée et qui faisait le point sur les canulars les plus mémorables du programme au fil des années. Pari réussi puisque ce sont plus de 3 millions de téléspectateurs qui étaient au rendez-vous à ce moment-là.

Un joli score qui a semble-t-il donné envie à France 2 de relancer l'aventure. Ainsi, samedi 26 septembre 2020, l'émission culte est attendue sur les antennes de la chaîne pour un nouveau numéro où des personnalités seront piégées lors de caméras cachées. L'ancienne Miss France Laury Thilleman et l'humoriste et ex-présentateur de La France a un incroyable talent, ça continue (M6) Donel Jack'sman ont été choisis pour animer la soirée. Ils seront accompagnés par Tom Villa, qui s'est occupé de scénariser tous les canulars.

Le trio recevra sur le plateau quelques stars piégées comme Agustin Galiana, qui va se faire avoir par Anne Roumanoff, mais aussi les Chevaliers du Fiel "en proie à un escroc sur le port de Porto Vecchio en Corse". La bande à Fifi sera également mise à rude épreuve lors de la promo de son dernier film avec un Tarek Boudali qui aura bien du mal à garder son calme... Liane Foly, Jeanfi Janssen, Clémentine Célarié, Patrick Bruel et Amanda Lear seront aussi de la partie.

L'émission proposera en outre de redécouvrir certaines des meilleures caméras cachées de Surprise sur Prise, diffusée pour la première fois en France à partir de 1988 sur Canal+. L'année suivante, elle est arrivée sur TF1, puis en 1993, sur France 2, avant de revenir sur la première chaîne de 1998 à 1999.

Surprise sur Prise, samedi 26 septembre 2020 sur France 2 dès 21h05