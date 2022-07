Laury Thilleman "comme une junky" : révélations sur une addiction et sa cure pour en sortir

Laury Thilleman a plusieurs cordes à son arc. En 2011, elle a débuté une carrière de présentatrice sur Eurosport et actuellement, c'est sur France Télévisions qu'elle fait le show, à l'occasion de la Fête de la musique notamment. Elle a également écrit plusieurs ouvrages, a créé sa marque Parisienne et alors, ou encore travaille pour le site ELLE. Autant dire donc que son portable est l'un de ses outils de travail, en plus d'être un outil qu'elle peut utiliser pour des raisons personnelles. Mais à force de trop l'utiliser, Miss France 2011 a remarqué quelques effets négatifs. Ainsi, elle a débuté une cure il y a quelques années.

C'est à l'occasion d'une nouvelle chronique pour le site ELLE que Laury Thilleman a évoqué ce sujet. Au quotidien, elle se sent "assaillie par les messages, les mails, les WhatsApp et les notifs à longueur de journée". Elle a donc souvent le nez sur son téléphone et se sent "amputée sans lui". Alors, afin que sa santé mentale ne soit pas en danger, la jeune femme de 30 ans a pris une grande décision. "Il y a quelques étés, j'ai donc commencé à tester des régimes sans smartphone, voire même sans écran du tout !", précise-t-elle.

En effet, à chaque fois que Laury Thilleman part en vacances ou en road trip, elle éteint son téléphone durant plusieurs jours. Evidemment, les premières heures ont été difficiles. L'ancienne épouse de Juan Arbelaez avait peur de louper un appel ou une information importante. "J'étais comme une junky en manque de digital ! Il me fallait ma dose d'adrénaline connectée. Que mon pouce scrolle et que mes yeux prennent leur shoot de lumière bleue !", a-t-elle poursuivi. Mais au bout de quelque temps, et "quelques sueurs froides", la jeune femme originaire de Brest (Bretagne) a découvert les bienfaits de cette cure qu'elle fait donc chaque été désormais.

"Mon régime digital détox m'a fait un bien terriblement fou !!!! Je pouvais attendre dans une file sans écouter mes messages, je pouvais me lever le matin sans regarder mes mails, pire (ou mieux) je pouvais ne PLUS AVOIR DE BATTERIE. Incroyable non ? Je me sentais LIBRE. Et beaucoup plus DISPONIBLE. Pour moi, mais aussi pour les autres", a-t-elle écrit. Laury Thilleman peut désormais profiter davantage de ses vacances et est beaucoup moins stressée. Elle défie donc les personnes qui la suivent de faire de même. Challenge accepted ?