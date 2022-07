Juan Arbelaez séparé de Laury Thilleman : il tourne une nouvelle page après leur rupture

C'est le 17 mai dernier que Laury Thilleman et Juan Arbelaez ont annoncé leur rupture. "Afin de couper court à toutes les rumeurs et articles nauséabonds, je souhaitais vous partager qu'après sept ans de bonheur intense et d'une vie commune à mille à l'heure, Juan et moi décidons ensemble de continuer nos chemins séparément. La tendresse, la bienveillance, la gratitude et le respect mutuel que nous partageons reste et restera intact, c'est la raison pour laquelle nous vous prions de bien vouloir respecter notre silence après cette annonce. Juan a égaillé ma vie de mille couleurs et aura toujours une place à part dans mon coeur. Merci pour le chemin parcouru. Merci pour la joie, l'amour, les rires et chaque apprentissage", avait écrit l'ancienne reine de beauté. Dans le même temps, le chef cuisinier avait posté un message similaire.

Interrogée sur le sujet par Télé Loisirs, la jeune femme de 30 ans a révélé que pour "surmonter cette épreuve", elle se replongeait dans ses livres où elle donne des conseils positifs et optimistes.