Laury Thilleman inquiète à cause du coronavirus : sa décision difficile

Le coronavirus continue à faire de plus en plus de victimes. Plus de 5 400 personnes ont été contaminées et 127 décès ont été recensés. Samedi 14 mars 2020, le Premier ministre a donc annoncé la fermeture des lieux publics non indispensables et a invité les Français à se déplacer le moins possible. Pourtant, nombreuses sont les personnes à avoir profité du beau temps dimanche pour se rendre, par exemple, dans des parcs. Une situation qui pourrait mener le gouvernement à instaurer le confinement total. Consciente de la situation, Laury Thilleman s'est exprimée sur le sujet en story Instagram, lundi 16 mars.

Hier soir, Miss France 2011 a partagé une photo répertoriant les symptômes du Covid-19. Une publication qui a inquiété certains de ses abonnés. Laury Thilleman a donc tenu à parler sur le réseau social. "J'imagine que comme nous, vous sentez les choses un peu arriver, ce confinement à venir qui serait certainement le plus sain et le plus judicieux pour que cette pandémie se freine au maximum. J'ai cru comprendre que mon post d'hier a semé quelque peu la panique chez certains d'entre vous, très peu, je tiens à le signaler. Mais je m'interroge sur les gens qui n'ont pas encore conscience qu'on est en train de traverser une crise sanitaire qui est grave et dangereuse pour tout le monde", a confié l'épouse de Juan Arbelaez dans un premier temps.

Je ne peux pas prendre le risque de faire endurer ça à mes parents

Laury Thilleman a l'impression que certaines personnes se sentent invincibles face au virus. Elle a donc invité les principaux concernés à penser à leurs prochains : "Je crois qu'il faut qu'on arrête d'être égoïste et qu'on protège notre prochain, les gens qu'on aime surtout. On sent vraiment le confinement arriver sur nous et je pense que ça va arriver d'ici ce soir ou demain. On est en train de faire un choix crucial qui nous fend le coeur. C'est de ne pas rejoindre mes parents en Bretagne parce qu'on peut être porteurs sains de ce virus. Au sein de notre entourage, plein de personnes l'ont contracté, qui sont certainement porteuses, qu'on a côtoyées. Peut-être que nos symptômes sont proches de zéro mais qu'on l'a. Et nos parents sont des personnes à risques, qui ont plus de 50 ans. (...) Je ne peux pas prendre le risque de faire endurer ça à mes parents. Je m'en voudrais beaucoup trop."

En cette période difficile, la jeune femme de 28 ans et sa moitié ont pris la décision de "trouver une maison de campagne pour s'y confiner". "De ne pas pouvoir passer du temps avec mes parents, c'est la pire décision que j'ai eue à prendre. Mais c'est pour vous faire comprendre que c'est réel. Protégez-vous et protégez vos proches. Arrêtez de vous rassembler. (...) Si on veut continuer de vivre normalement, il faut être solidaires. Donc je compte sur vous", a conclu Laury Thilleman.