Le Meilleur Pâtissier 2021 : Une ex-Miss au casting de l'émission !

C'est reparti pour un tour ! Ce jeudi, la nouvelle et dixième saison du Meilleur Pâtissier est attendue sur M6. Une saison anniversaire qui promet de nombreuses surprises et quelques changements, à commencer par les débuts de Marie Portolano aux commandes du programme. Cyril Lignac et Mercotte sont quant à eux toujours aussi fidèles au poste et s'efforceront de désigner chaque semaine les gâteaux les plus délicieux imaginés par les candidats. Et justement, au casting, une pâtissière amateur risque bien de faire parler d'elle. Il s'agit de Gwendoline Ruais. A 31 ans, elle est certainement la plus glamour des candidates. Et pour cause, elle a un passé de reine de beauté.

En effet, Gwendoline, née d'un père breton et d'une mère philippine, a été élue Miss Philippines en septembre 2011. Un couronnement qui l'a menée tout droit dans la course au titre de Miss Monde deux mois plus tard. Concours pour lequel elle a décroché la place de première dauphine, derrière la gagnante Ivian Sarcos, Miss Venezuela. C'est la première fois dans l'histoire du concours que les Philippines étaient représentées.