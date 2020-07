Le Monde Perdu, Jurassic Park : Vanessa Lee Chester a bien grandi, photos sexy

Après le premier volet diffusé la semaine dernière, TF1 continue sa programmation dédiée à Jurassic Park ce mardi 7 juillet 2020 avec Le Monde perdu : Jurassic Park, la suite sortie en salles en 1997. Après l'énorme succès du premier épisode en 1993, l'idée d'un second volet s'était alors rapidement imposée. Réalisé une nouvelle fois par Steven Spielberg, il accueillait au casting, en plus des vedettes Jeff Goldblum, Julianne Moore ou encore Vince Vaughn, de nouvelles recrues, dont Vanessa Lee Chester, tout juste âgée de 13 ans lors de la sortie du film.

Plus de vingt ans après ce premier grand rôle, la comédienne aujourd'hui âgée de 36 ans et qui interprétait Kelly, la fille de Ian Malcolm (joué par Jeff Goldblum) a bien grandi comme en témoignent ses photos postées sur Instagram, sur lesquelles elle apparaît rayonnante et affiche un corps de rêve. Si elle n'a jamais retrouvé de rôle aussi important que celui de Kelly, Vanessa Lee Chester compte quelques apparitions dans de célèbres séries telles que Veronica Mars, FBI : Portés disparus, Shameless, mais aussi la comédie 17 ans encore, portée par Zac Efron. Plus récemment, en 2019, elle faisait partie du casting de la série The Coop.

Mais la jolie jeune femme n'a jamais oublié son rôle de Kelly, qui a marqué toute une génération. Il faut dire que les fans de la saga ne manquent pas de se replonger dans leurs souvenirs une fois par an, à l'occasion du "Jurassic June", comprenez le mois de juin consacré à tout ce qui est propre à la période jurassique, mais aussi aux films à ce nom. Sur Instagram, elle n'avait d'ailleurs pas manqué de les remercier pour leur soutien inconditionnel, arborant pour l'occasion une casquette en l'honneur du film, ainsi qu'une figurine représentant son personnage de Kelly.