Le prince Azim, fils du sultan de Brunei et ami des stars, est mort à 38 ans

Triste nouvelle pour le sultan de Brunei. Son fils, Haji "Abdul" Azim de Brunei, surnommé prince Azim, est mort à l'âge de 38 ans, le 24 octobre 2020. L'annonce officielle a été faite à la télévision publique brunéienne au matin du décès, et ses obsèques ont été célébrées selon la tradition musulmane. Né le 29 juillet 1982, le prince Azim était le deuxième des cinq fils du sultan, Hassanal Bolkiah. Pour l'heure, le gouvernement n'a pas communiqué la cause de sa mort.

Il était le quatrième en lice pour la succession du trône. Loin de la monarchie de Brunei, le prince Azim avait lancé une carrière de producteur de cinéma, à Hollywood. Comme le rapporte CNN, il était connu pour ses soirées endiablées et ses amitiés, notamment avec Mariah Carey, Pamela Anderson ou encore Naomi Campbell. Il a produit le film Le second souffle (2017), avec Josh Duhamel et Stephanie Beatriz. Grâce à sa société de production, il avait fait fructifier sa fortune personnelle de 5 milliards de dollars, comme le chiffre The Times. Il a également conçu une ligne de sacs unisexe pour le label MCM, dont les bénéfices ont été reversés à l'association Make a Wish. L'instauration de la charia par son père en 2019 avait cependant terni par richochet sa réputation.

Les obsèques du prince Azim ont donc été célébrées samedi dans le mausolée royal de Bandar Seri Begawan, et la nation du Brunei a entamé un deuil national de sept jours. Le sultan de Brunei a reçu les condoléances de plusieurs autres nations, notamment de Lee Hsien Loog, le premier ministre de Singapour, qui se rappelle d'un homme "connu pour sa dévotion aux causes humanitaires, de la jeunesse et de l'éducation". L'ambassade d'Indonésie a salué dans un communiqué que le prince "ne sera pas oublié".

Le prince Azim était le fils de la deuxième épouse du sultan, Mariam Abdul Aziz. La polygamie étant légale à Brunei, Hassanal Bolkiah a eu plusieurs conjointes et a eu une douzaine d'enfants.