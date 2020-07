Le prince George "grincheux" : pourquoi il en a après son petit frère Louis

Il n'y a pas qu'avec sa soeur Charlotte que George a l'esprit de compétition ! Le fils aîné du prince William et Kate Middleton, bientôt 7 ans, serait aussi du genre à se mesurer son petit frère Louis (2 ans). Et c'est leur célèbre maman qui le dit : lors de sa visite d'un hospice pour enfants malades dans le Norfolk, le 25 juin 2020, la duchesse de Cambridge a évoqué une récente bouderie entre son aîné et son cadet, impliquant un... tournesol.

En tant que marraine royale de l'organisation EACH, qui gère plusieurs hospices en Angleterre, Kate Middleton s'est retroussé les manches pour participer à la création d'un jardin dans un des centres, près de Norwich. Facile pour cette adepte de jardinage ! Les mains dans le terreau, la Britannique de 38 ans a alors expliqué avoir organisé une compétition de pousse de tournesols entre ses trois bambins, dans le grand jardin de leur demeure d'Anmer Hall, dans le Norfolk, où tous se sont confinés dès la mi-mars. "Les enfants aiment vraiment faire pousser leurs tournesols, Louis gagne, donc George est un peu grincheux !"

Et il n'y a pas que dans leur jardin que les enfants Cambridge se chamaillent : sur le terrain de foot également ! Tant et si bien que le prince William a dû intervenir entre George et Charlotte il y a quelques mois... Un goût pour la compétition qui ne vient pas de nulle part puisque le duc et la duchesse de Cambridge sont eux-mêmes de terribles compétiteurs, surtout sur le court de tennis, où Kate Middleton bat systématique son mari.