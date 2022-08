Le Reste du monde : Une candidate très complexée par son physique craque et se retrouve en larmes

L'aventure du Reste du monde à Ibiza se poursuit actuellement sur W9. Chaque soir, la chaîne diffuse deux épisodes, dont un inédit où clashs, histoires d'amour et drôles de séquences se succèdent. Les téléspectateurs suivent en parallèle les préparatifs du mariage de Laura Lempika et Nikola Lozina. Récemment, la jolie brune dévoilait par exemple les essayages de sa belle robe devant les caméras. Les futurs mariés, à l'honneur cette saison, ont par ailleurs carte blanche sur le déroulé des événements. C'est notamment eux qui ont décidé des costumes de chacun des candidats dans l'épisode de lundi 8 août, à l'occasion d'une grande fête sur le thème de la démesure.

Et si tout le monde s'est prêté au jeu, il y en a une qui a bien eu du mal avec sa tenue. Il s'agit de Chani. La jeune femme, vue auparavant dans Les Anges et Les 10 couples parfaits, n'a pas pu retenir ses larmes en se voyant dans une robe courte et moulante. "Je n'aime pas", a-t-elle aussitôt lâché face à ses camarades. Et d'ajouter : "Je n'aime pas mettre des trucs qui collent, je ne suis pas bien, c'est dégueu, je n'aime pas du tout". Nikola Lozina a beau avoir tenté de la rassurer, Chani n'a pas su surmonter ses complexes physiques. Pour mettre fin à son malaise, le grand Belge n'a alors pas insisté et l'a laissé s'habiller comme elle le voulait.

Il faut dire que Chani a depuis longtemps du mal avec son image et n'a pas toujours été mince. Dans le passé, elle avait atteint le poids de 98 kilos. Lors d'une interview avec le YouTubeur Sam Zirah en 2020, elle expliquait avoir été fortement impactée par la disparition de son père. "Je pense que c'est dû à ça. On a tous des traumatismes étant enfant qui font que parfois on prend du poids, parfois c'est l'inverse... Je pense qu'à cet âge j'ai compensé un manque pendant longtemps", confiait-elle.

Finalement, Chani a entrepris une transformation et a réussi à perdre près de 40 kilos en six mois seulement. Reste que se réapproprier son corps après une telle métamorphose n'est pas chose facile et Chani semble donc toujours souffrir de son reflet dans le miroir.