Les Anges : Une candidate a perdu 38 kilos, son incroyable métamorphose

Pas de répit pour le youtubeur Sam Zirah. L'expert en télé-réalité poursuit ses entretiens avec les vedettes de télé et ce, même en période de confinement. Depuis chez lui, il les contacte une par une via l'application Skype. Dernièrement, Sam Zirah a recueilli les confidences de Chani. À seulement 19 ans, la jolie brune a déjà deux émissions à son actif, la saison 3 des 10 couples parfaits (TFX) et surtout la saison 12 des Anges (NRJ12). Bien que cette dernière ait été déprogrammée au profit de l'édition emblématique avec Nabilla, elle aura réussi à se faire un nom en quelques épisodes, notamment grâce à sa personnalité atypique et pétillante.

Néanmoins, elle reste un mystère pour les téléspectateurs. Pour Sam Zirah, Chani a donc accepté d'en dire un peu plus sur sa personne. L'occasion d'apprendre qu'elle a réussi à se débarrasser d'un nombre impressionnant de kilos en quelques mois seulement. En effet, d'après une série de photos postées sur sa page Instagram, la jeune femme a lutté contre les kilos en trop. "Il y a peu de gens qui assument avoir été en surpoids et toi tu postes ces photos-là", lui rappelle Sam Zirah. Et Chani d'expliquer : "Je trouve ça positif de pouvoir montrer l'évolution qu'on a eue, surtout que j'ai perdu 38 kilos et j'en suis très fière, je ne m'en cache pas du tout. Et si je peux aider certaines personnes à se motiver..."

On a tous des traumatismes

Sam Zirah se demande alors ce qui a pu causer les problèmes de poids de la jeune fille, alors qu'elle n'était qu'une enfant à l'époque. "J'ai perdu mon papa très tôt et je pense que c'est dû à ça. On a tous des traumatismes étant enfant qui font que parfois on prend du poids, parfois c'est l'inverse... Je pense qu'à cet âge j'ai compensé un manque pendant longtemps et je me suis réveillée à l'âge de 15 ans et je suis très contente de ça", confie-t-elle. C'est à la suite d'une longue punition infligée par sa mère qu'elle a entrepris sa transformation. "J'ai changé ma façon de penser et au bout de six mois j'ai perdu 38 kilos", résume-t-elle. Un combat très personnel pour la jeune femme, qui assure pourtant ne pas avoir mal vécu cette période, ayant toujours bien été entourée.

Reste que se réapproprier son corps après une telle métamorphose n'a pas été une mince affaire. Chani concède avoir encore aujourd'hui du mal à faire face à son image devant le miroir, notamment lors du tournage des Anges justement : "C'est pas facile de se retrouver avec des filles trop belles, qui se maquillent bien... Je me suis créé un complexe toute seule." Au vu de ses posts sexy sur sa page Instagram, Chani a semble-t-il réussi à se débarrasser de ses troubles et c'est tant mieux pour elle.