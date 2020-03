Kim Glow, toujours cash : elle se paye Clara Morgane

Reverra-t-on Kim Glow dans un programme de télé-réalité ? À en croire la principale intéressée, c'est hors de question. C'est ce qu'elle a confié lors d'un entretien Skype accordé à Sam Zirah et posté le 22 mars dernier sur YouTube.

La jolie brune vue notamment dans Les Marseillais et Les Anges s'explique : "Je ne cours plus après ça, loin de là. Quand tu gagnes ta vie correctement, que t'es épanoui... Enfin ma vie, elle est super géniale, donc je ne suis pas en manque de télé. Là, tout ce qu'on m'a proposé, ça ne me correspond plus." Kim Glow fait alors référence à des émissions "où il fallait se faire draguer", un concept qui est révolu pour elle. Néanmoins, elle n'exclut pas l'idée de refaire de la télé un jour, surtout si on vient à lui proposer "un programme qualitatif". Et là-dessus, elle a déjà sa petite idée puisqu'elle évoque immédiatement Danse avec les stars, le célèbre divertissement de TF1. Elle en est convaincue, elle aurait tout à fait sa place au sein du prochain casting.

"J'ai quand même fait des années de danse. Je serais capable de dire oui parce que ça me plaît vraiment. Ça j'aimerais bien le faire, j'ai toutes les qualités, en toute modestie." D'autant plus que l'ancienne meilleure amie de Shanna Kress se raccroche au fait que plusieurs personnalités de télé ont foulé le parquet avant elle. "Il n'y a plus l'excuse 'on ne prend pas des gens de télé-réalité', ils ont pris Moundir et on ne peut pas me dire 'ton personnage est trop sulfureux', ils ont pris Clara Morgane qui a fait du porno." Reste à savoir si la production de Danse avec les stars sera ouverte à l'idée de contacter Kim Glow. Et ce n'est pas gagné puisque la jeune femme enchaîne les bad buzz ces derniers jours, à tel point qu'elle a commencé à perdre des contrats...