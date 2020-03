Kim Glow, sa carrière d'influenceuse menacée : elle perd un premier gros contrat

Pour se défendre de ses récents propos polémiques, Kim Glow a expliqué sur ses réseaux sociaux se trouver actuellement dans un état "psychologiquement fragile". "Je n'en parle jamais. C'est ma mère qui m'a ordonnée de vous en parler. Elle est en récidive d'un cancer. Je suis pas bien, elle est limite en train de me préparer à sa mort. Je ne parle jamais de ça. Je ne me sers pas du tout de sa maladie, loin de là. Mais quand je lis que vous voulez que ma mère crève, que ma famille crève, oui j'ai pété un plomb. Ça ne justifie pas ce que j'ai dit, mais on peut un petit peu plus comprendre que je suis humaine. Cette vidéo elle n'était que pour les haineux, et personne d'autre." Des excuses qui arrivent un peu trop tard ?