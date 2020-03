Kim Glow en pleine polémique : Shanna Kress dénonce un "harcèlement"

C'est ce qu'on appelle un véritable bad buzz... Depuis plusieurs jours, Kim Glow est la cible des critiques sur les réseaux sociaux. L'ancienne candidate des Marseillais et des Anges s'est attirée la foudre des internautes après avoir tenu des propos polémiques sur la Tunisie, qualifiant notamment le pays de dictature. Pour se défendre, Kim a par la suite choqué en faisant une nouvelle sortie public très déplacée sur les personnes qui gagnent le SMIC. La goutte de trop qui lui a carrément valu de recevoir des menaces de mort.

Face à cette déferlante de haine, Shanna Kress a décidé de prendre la parole sur sa page Instagram vendredi 20 mars 2020 pour tenter de calmer les ardeurs. "Nous ne sommes plus amies aujourd'hui, et depuis un bon moment avec Kim. Les propos qu'elle a eu, je ne les cautionne absolument pas ! Et je sais qu'elle les regrette déjà aujourd'hui, mais, ce n'est pas excusable bref... Une autre chose que je ne cautionne pas c'est l'acharnement !", a-t-elle lâché agacée. Et de poursuivre en pointant du doigt ces influenceurs qui ont rejoint le mouvement contre Kim, à l'image par exemple d'Amélie Neten. "Ce que vous êtes tous en train de faire ça s'appelle du harcèlement !", dénonce Shanna Kress. "Elle a merdé, on a compris, maintenant que chacun se mêle de sa vie et se préoccupe de ce qu'il se passe en ce moment qui est beaucoup plus important ! Toutes les personnes influentes qui prennent la parole à son sujet, déjà on s'en fout de votre avis ... on a compris, et deuxième chose, vous incitez votre communauté à la haine ! Contre une personne ! Est-ce que c'est normal !?!"

Pour finir, l'ex de Thibault Garcia rappelle la situation compliquée dans laquelle tout le monde se trouve aujourd'hui à cause de l'épidémie de coronavirus et appelle à la solidarité. "Merci de rester positif, on arrête l'acharnement, vous pouvez m'insulter de tous les noms j'en ai rien à carrer ! Sur ce bonne journée à tous." En espérant que son message soit bien passé.